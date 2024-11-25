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ثقافة وفنون

طرح الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل From

From، فيتو
From، فيتو

From،  طرحت اليوم شبكة قنوات MGM، الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث، لمسلسلها الناجح From، وذلك بعد ساعات من إعلان شبكة قنوات MGM، عن تجديد مسلسل From، لموسم رابع.

وجاء قرار تجديد مسلسل From، لموسم رابع، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثالث للمسلسل، الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتسابقون لحل الألغاز التي يطرحها المسلسل.

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بطل FROM يكشف سبب عدم ركض الوحوش وراءهم في المسلسل 

 تحدث الممثل هارولد بيريناو،  بطل مسلسل الرعب والإثارة، From، عن المسلسل، في مقطع فيديو قصير، جاوب من خلاله، على تساؤلات الجمهور، حول السبب في عدم ركض الوحوش وراء أبطال المسلسل.

وقال هارولد: "السبب وراء أن الوحوش في المسلسل لا يركضون، ببساطة.. لأنهم لا يحتاجون لذلك، لأنهم سيصلون إلينا في النهاية، لأنه لا مكان للهروب، في ظل حجزنا في المدينة، عدم تمكنا من الخروج منها". 

 

الموسم الثاني من From.. تفاصيل الحبكة والأبطال

 

تفاصيل مسلسل From

 مسلسل From   بطولة،  سكوت ماكورد، هارولد بيريناو، وكاتالينا ساندينو مورينو، إيون بيلي، وديفيد الباي، وإليزابيث سوندرز، وريكي هي، وكلو فان لاندشوت، وبيجاه جفوري، وكورتيون مور.

وتدور أحداث المسلسل، حول الغموض الذي تشهده مدينة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسجن كل من يدخلها، بينما يكافح السكان للحفاظ على شعورهم بالحياة الطبيعية، والبحث عن مخرج، ويجب عليهم الصراع للبقاء على قيد الحيا، والحفاظ على أرواحهم، من تهديدات الغابة المحيطة، والمخلوقات المرعبة التي تخرج بعد غروب الشمس بهدف قتلهم.

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