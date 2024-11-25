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ثقافة وفنون

ارتفاع إيرادات فيلم Gladiator II لـ 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

GLADIATOR ll، فيتو
GLADIATOR ll، فيتو

Gladiator II، ارتفعت إيرادات فيلم GLADIATOR ll، لـ 221 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بعد طرح الفيلم رسميًّا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

وبلغت ميزانية إنتاج فيلم GLADIATOR ll، ما يقرب من 250 مليون دولار.

تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

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وتدور أحداث الفيلم، بعد غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

 

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