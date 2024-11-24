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أخبار مصر

انطلاق معدات الجيزة للصرف الصحي استعدادا لأمطار اليوم (صور)

سيارات مياه الشرب
سيارات مياه الشرب والصرف الصحي، فيتو
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انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم معدات تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق، استعدادا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ، وتوقعات لسقوط الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.  

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأي مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية. 
 

تمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات شركة الصرف الصحي

وأشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أي تجمعات محتملة للمياه. 
 


وأضاف أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة.
 

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

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