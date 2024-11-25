كشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن أسباب تأخر الإنجاب مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون السبب من الرجل أو السيدة.



أسباب تأخر الإنجاب لدى السيدات

وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد أن أسباب تأخر الإنجاب لدى السيدات منها وجود مشاكل في التبويض وعدم انتظام في الدورة الشهرية وكذلك الاصابة بتكيس المبايض مما يسبب اضطراب التبويض ، موضحا أن من ضمن أسباب تأخر الإنجاب مشاكل صحية في الرحم أو تعرض السيدة لعمليات فتح البطن ووجود عيوب خلفية في الرحم.

وأكد أن من أسباب تأخر الإنجاب لدى الرجال وجود مشاكل في تحليل السائل المنوي.

قرار تأجيل الحمل في بداية الزواج

وأضاف أن قرار تأجيل الحمل في بداية الزواج يجب ان يكون باستشارة الطبيب بعد التأكد من عدم وجود اي موانع طبية لحدوث الحمل.

وكشف الدكتور عمرو حسن عن أهم التحاليل الطبية التي تجريها السيدة خلال رحلة الحمل.

تحاليل ضرورية للسيدة الحامل خلال فترة الحمل

وأضاف أن هذه التحاليل تجري عدة مرات خلال فترة الحمل منها في أول زيارة للطبيب يطلب من الحامل تحليل rh و٨٥% من السيدات تكون النتيجة موجب حال اذا كانت النتيجة سالب يجب معرفة تحليل RH الزوج وإذا كان موجب يجب علي الحامل الحصول على حقنة anti Rh بعد الولادة لمنع وجود تشوهات للأجنة.

وتتضمن باقي التحاليل منها تحليل سكر عشوائي وتحليل بول كامل للكشف عن اى خلايا صديدية وأملاح وتحاليل الغدة الدرقية وتحليل وظائف كبد وكلي وصورة دم كاملة.

وتابع حديثه بأنه في الشهر السابع يتم إعادة تحليل صورة الدم الكاملة للتأكد من عدم وجود انيميا وتحليل سكر لأنه يمكن أن يظهر سكر حمل خلال شهور الحمل حتى لو السيدة غير مصابة بالسكر بجانب تحاليل ما قبل الولادة منها صورة دم كاملة وسيولة دم.



تحتاج السيدة الحامل إلى نظام غذائي صحي يمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له وكذلك الجنين حتى لا يصاب بالضعف وفقر الدم.

نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية

ووجهت وزارة الصحة نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية بفترة الحمل بين الوجبات الرئيسية وهي الإفطار والغداء والعشاء ويجب علي الحامل تناول أكلات صحية بين هذه الأوقات.

وقالت وزارة الصحة إنه حال الشعور بالجوع بين الوجبات يمكن للحامل تناول إحدى هذه الأغذية منها:

أرز باللبن

6 بلحات

ثمرة فاكهة كبيرة

كوب لبن بالموز أو أي فاكهة باللبن

سوداني غير محمص بحد أقصى 8 حبات مع ثمرة فاكهة

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