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بتخفيضات كبيرة، موعد افتتاح أسواق اليوم الواحد بالجيزة

أسواق اليوم الواحد،
أسواق اليوم الواحد، فيتو

 أعلنت محافظة الجيزة عن افتتاح أسواق اليوم الواحد خلال أيام في عدة مناطق بالمحافظة بأحياء امبابة والمنيرة الغربية وبولاق الدكرور والعمرانية، وذلك في إطار سعيها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه الأسواق ستوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية بأسعار أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الأسواق التقليدية، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

محافظة الجيزة تدعو المواطنين لزيارة أسواق اليوم الواحد

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة هذه الأسواق فور افتتاحها للاطلاع على العروض المتاحة والتعبير عن آرائهم حول جودة المنتجات والخدمات المقدمة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن عناوين الأسواق بشكل تفصيلي في الأيام القليلة القادمة.

هدف أسواق اليوم الواحد

وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها توفير السلع بأسعار مخفضة مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة المعروض من السلع مما يساعد على استقرار الأسعار وتقليل التضخم، ودعم المنتجين المحليين من خلال توفير منصة لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.

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أسواق اليوم الواحد اسعار مخفضة السلع الأساسية بولاق الدكرور محافظة الجيزة

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