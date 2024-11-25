بتخفيضات كبيرة، موعد افتتاح أسواق اليوم الواحد بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن افتتاح أسواق اليوم الواحد خلال أيام في عدة مناطق بالمحافظة بأحياء امبابة والمنيرة الغربية وبولاق الدكرور والعمرانية، وذلك في إطار سعيها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه الأسواق ستوفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية بأسعار أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الأسواق التقليدية، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

محافظة الجيزة تدعو المواطنين لزيارة أسواق اليوم الواحد

ودعت محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة هذه الأسواق فور افتتاحها للاطلاع على العروض المتاحة والتعبير عن آرائهم حول جودة المنتجات والخدمات المقدمة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن عناوين الأسواق بشكل تفصيلي في الأيام القليلة القادمة.

هدف أسواق اليوم الواحد

وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها توفير السلع بأسعار مخفضة مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة المعروض من السلع مما يساعد على استقرار الأسعار وتقليل التضخم، ودعم المنتجين المحليين من خلال توفير منصة لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.