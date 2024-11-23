السبت 23 نوفمبر 2024
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وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع إدارة المستشفيات ويوجه بتكثيف المرور الميداني

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية بتكثيف المرور الميداني على المستشفيات، وذلك خلال اجتماع إدارة المستشفيات.


اجتماع إدارة المستشفيات في صحة الدقهلية 

وترأس وكيل وزارة الصحة اليوم السبت، اجتماعا مع أعضاء فريق إدارة المستشفيات، وذلك لبحث استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة.

 


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة شيرين يحي نائب مدير إدارة المستشفيات.

استعراض مؤشرات أداء المستشفيات

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور وعرض المهام الوظيفية المنوط بها كل فرد من أعضاء الفريق مع التركيز على تحديد نقاط القوة والضعف، واستعرض خلال  الاجتماع  مؤشرات أداء مستشفيات المحافظة، والخطة الإستراتيجية لتطوير الخدمات الطبية وتعزيز جودتها لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة ومتميزة. 

 

الإلمام التام بالقوي البشرية بكل مستشفي وإمكانياتها

وأكد علي الإلمام التام بالقوي البشرية بكل مستشفي وإمكانياته وقدراته الاستيعابية، ووضع رؤية مستقبلية القوي البشرية الخاصة، والعمل علي سد العجز بأي قسم بمستشفيات المحافظة.
 

 

تنفيذ خطة مرور إشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية

كما شدد على أهمية تنفيذ خطة مرور إشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، لضمان انتظام العاملين  ومتابعة جودة الخدمات بشكل دوري، فضلًا عن الالتزام بالزي الرسمي للأطباء والتمريض  واتباع معايير مكافحة العدوي.

 

 

المراجعة المستمرة لصيانة الأجهزة


وفى ختام الاجتماع وجه وكيل الوزارة المراجعة المستمرة لصيانة الأجهزة وعمل حصر بالأعمال، والإبلاغ الفوري عن أعطال الأجهزة الاستراتيجية.
 

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