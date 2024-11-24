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خارج الحدود

40 مسيرة روسية تهاجم كييف ومناطق أخرى شرق أوكرانيا ووسطها

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

أفادت مصادر أوكرانية، مساء اليوم الأحد، بأن 40 مسيرة روسية هاجمت كييف ومناطق أخرى شرق البلاد ووسطها، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

روسيا تهدد بالتصعيد ضد أمريكا

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا مضطرة للرد على التصعيد غير المسبوق الذي أثارته الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مضطر للرد على هذا التصعيد غير المسبوق الذي تثيره في المقام الأول الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن".

ولفت بيسكوف إلى أنه لا مفر أمام روسيا من ذلك في ظل اتخاذ الولايات المتحدة المزيد والمزيد من الخطوات المتهورة التي تؤجج النزاع في أوكرانيا.

وعن تعديل العقيدة النووية الروسية، اعتبر بيسكوف أن مرسوم الرئيس بوتين بتعديل العقيدة النووية الروسية إشارة واضحة للغرب.

بوتين يوجه رسالة تحذير للغرب

وأضاف: "الرئيس بوتين وجه بتكييف عقيدتنا مع ظروف المواجهة الحالية التي تثيرها الدول الغربية.

وجاء توقيع بوتين على مرسوم تعديل سياسة الردع النووي الروسية بعد يومين سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام  صواريخ  بعيدة المدى ضد روسيا.

ووجه الرئيس بوتين مؤخرا كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، و"ستورم شادو" البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.

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كييف روسيا الإدارة الامريكية واشنطن العقيدة النووية الروسية بوتين أوكرانيا

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