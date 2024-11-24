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خارج الحدود

فرنسا تسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا

صواريخ، فيتو
صواريخ، فيتو

انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إرسال إشارة إلى أوكرانيا بأنه في إمكانها استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف على الأراضي الروسية، في تحول أثار غضب موسكو.

فرنسا تسمح لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا
 

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نشرت أجزاء منها أمس السبت، إن إطلاق أوكرانيا للأسلحة على روسيا سيكون عملا من أعمال "الدفاع عن النفس".

 باريس: لا يوجد لدينا خطوط حمراء لدعم كييف

وشدد بارو على أنه لا يوجد لدى باريس أي خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بدعم كييف.
 

كما دعا الحلفاء الغربيين، إلى عدم وضع حدود لدعمهم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

 وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة جنود فرنسيين في الحرب الأوكرانية، قال بارو إنه لا يستبعد أي خيار.

ولم يؤكد بارو ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة بعيدة المدى بالفعل.

وانتقدت موسكو بشدة تصريحات بارو، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن الموافقة “ليست دعما لأوكرانيا، بل إنها ناقوس الموت لأوكرانيا”.

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الاراضي الروسية الخارجية الروسية الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة وبريطانيا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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