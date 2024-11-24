الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

روسيا: مضطرون للرد على تصعيد أمريكا غير المسبوق

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، فيتو

قال المتحدث الرسمي باسم  الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا مضطرة للرد على التصعيد غير المسبوق الذي أثارته الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.

روسيا تهدد بالتصعيد ضد أمريكا 

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مضطر للرد على هذا التصعيد غير المسبوق الذي تثيره في المقام الأول الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن".

ولفت بيسكوف إلى أنه لا مفر أمام روسيا من ذلك في ظل اتخاذ الولايات المتحدة المزيد والمزيد من الخطوات المتهورة التي تؤجج النزاع في أوكرانيا.

وعن تعديل العقيدة النووية الروسية، اعتبر بيسكوف أن مرسوم الرئيس بوتين بتعديل العقيدة النووية الروسية إشارة واضحة للغرب.

بوتين يوجه رسالة تحذير للغرب

وأضاف: "الرئيس بوتين وجه بتكييف عقيدتنا مع ظروف المواجهة الحالية التي تثيرها الدول الغربية.

وجاء توقيع بوتين على مرسوم تعديل سياسة الردع النووي الروسية بعد يومين سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام  صواريخ  بعيدة المدى ضد روسيا.

ووجه الرئيس بوتين مؤخرا كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، و"ستورم شادو" البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.

صاروخ "أوريشنيك" البالستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس

وأعلن بوتين توجيه الجيش الروسي  ضربة دقيقة وشاملة بصاروخ "أوريشنيك" البالستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس دمّرت أكبر مصنع عسكري أوكراني، ردا على ذلك.

وحذر بوتين الغرب من أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في العالم غير قادرة على اعتراض هذا الصاروخ الأسرع من  الصوت بعشر مرات، وأن موسكو ستضرب المواقع العسكرية في الدول التي تستخدم أسلحتها ضد روسيا.

وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي دمرت نظام الأمن الدولي وليس روسيا، وتدفع العالم بأكلمه نحو نزاع شامل".

وأكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، وأن أي أسلحة أو دعم غربي لن يغير سير المعركة ويوقف تقدم الجيش الروسي المستمر على جميع المحاور.

 

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