الإثنين 25 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

اليوم، بدء تشغيل قطارات جديدة على هذه المحطات

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض القطارات، وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس  محمد عامر– رئيس الهيئة، كما قررت تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة /  نجع حمادى  والعكس.

تعديل جديد للسكك الحديد 

 

 وتقرر اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 25/ 11/ 2024 سيتم تشغيل قطار 993  سوهاج / القاهرة على أن يقوم من محطة نجع حمادى  الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى  طبقًا للجداول المرفقة.

يترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707). 

من ناحية أخرى، من المتوقع ارتفاع تأخيرات  القطارات، صباح اليوم الإثنين 25 نوفمبر، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 45 دقيقة، وذلك بسبب حالة الطقس ومع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

 

 

 

 

 


 

 

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القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل جديد للسكك الحديد محطة نجع حمادي

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