إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام سيارة ربع نقل وملاكي مع أتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بجوار نزلة مؤنسة، وتم نقل المصابين لمستشفي أشمون العام.

إصابة 9 أشخاص فى حادث على الإقليمى

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بإصطدام سيارة ربع نقل وملاكي مع أتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بجوار نزلة مؤنسة.

ودفعت هيئة إسعاف المنوفية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل 9 مصابين وتم نقلهم لمستشفى أشمون العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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