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إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

اصابة 14 شخصًا فى
اصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم على الاقليمى بالمنوفية

أصيب 14 شخصًا بإصابات متفرقة إثر إصطدام ميني باص بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي في منطقة سعد عطية على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصي.

نقل المصابين لمستشفى الباجور

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإستقبال مستشفى الباجور، 14 مصابًا إثر إصطدام مينى باص بتريلا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

وأكد مصدر طبي بمستشفى الباجور التخصصي أن جميع الإصابات خفيفة ولا توجد حالات خطرة.

 

 

 

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الطريق الاقليمى منطقة سعد عطية على الطريق الاقليمى الباجور محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي

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