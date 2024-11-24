إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب 14 شخصًا بإصابات متفرقة إثر إصطدام ميني باص بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي في منطقة سعد عطية على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصي.

نقل المصابين لمستشفى الباجور

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإستقبال مستشفى الباجور، 14 مصابًا إثر إصطدام مينى باص بتريلا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الباجور التخصصي أن جميع الإصابات خفيفة ولا توجد حالات خطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا