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تعليم المنوفية تحقق فى واقعة اعتداء أخصائي على طالب إعدادي وإصابته بتمزق

تعليم المنوفية
تعليم المنوفية

تقدم والد تلميذ في مدرسة عبد العزيز فهمي الإعدادية بكفر المصيلحة في المنوفية، بشكوى مرفق بها تقرير من المستشفى، يفيد بإصابة نجله بتمزق في إصبعه، نتيجة اعتداء إخصائي بالمدرسة عليه بالضرب بالعصا.

والد الطالب يروى التفاصيل

وقال والد الطالب إن إخصائي المدرسة لم يكن متربصا لنجله ولكنه أراد عقاب الفصل كله بسبب شيء ما صدر منهم، لافتا إلى أنه لا يمانع تقويم ابنه وزملائه لكنه أعرب عن رفضه للضرب بهذه الطريقة التي تسببت في إصابة نجله.

وأكد تقرير المستشفى الذي تم تحريره في التاسع من نوفمبر الحالي إصابة الطالب بتمزق في اصبعه، وهذا التقرير موجها لمدرسته عبد العزيز فهمي بكفر المصيلحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن المديرية تتابع الواقعة، ويتوجه في الصباح الباكر متابعًا من المديرية للتحقيق في الواقعة ومعرفة ملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه حريص على مصلحة الطلاب وحياتهم ولا يرضى الضرر لأي ابن من أبنائه.

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