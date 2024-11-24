مدرب ليفربول مشيدا بـ محمد صلاح: رجل المواقف الصعبة

أشاد آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، بتألق محمد صلاح نجم الفريق، بعدما قاد فريقه للفوز على ساوثهامبتون 3 / 2 في الجولة الـ12، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث للريدز.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ليفربول الرسمي: "نحن نعلم دائمًا أنه يمكننا الاعتماد على محمد صلاح إذا كانت الأمور صعبة علينا، بعد أن تأخرنا 2-1 لم أشعر حقًا أن هذه هي اللحظة التي يجب أن نسجل فيها".

وأضاف: "ثم من تمريرة رائعة من ريان جرافينبيرخ فعلنا ذلك، لكن توقيت الركض والطريقة التي أنهى بها محمد صلاح ذلك كان مميزًا وساعدنا ذلك حقًا على العودة إلى المباراة بالطبع".

وواصل: "من الطبيعي أن تسجل، عندما تكون النتيجة 2-2 يساعدك ذلك على العودة إلى المباراة، ولكننا كنا بحاجة إلى هذا الهدف، ربما للعب آخر 25 دقيقة من لعبنا، لأنه بالنسبة لي كان الأمر مسألة وقت قبل أن نسجل هدفًا".

وعن مدى صعوبة الدوري الإنجليزي الممتاز ومدى صعوبة المباراة قبل مواجهة ريال مدريد، أردف: "هذا هو الفارق... هذا الدوري يطلب الكثير من كل لاعب، ثم إذا لعبت بعد ذلك في أوروبا، فهذا ليس بالأمر السهل دائمًا".

وعن عدم الانجراف وراء تقدم ليفربول في الصدارة بفارق ​​ثماني نقاط عن مانشستر سيتي، أوضح: "لا، بالتأكيد إنها ميزة صحية، ولكننا نعلم أيضًا ما يتعين علينا القيام به لتحقيق هذا التقدم الذي نتمتع به في الوقت الحالي، وتحقيق هذه الانتصارات".

وتابع: "أعتقد أنه في الموسم الماضي وحتى في وقت لاحق من الموسم كان آرسنال متقدمًا بثماني نقاط وعاد مانشستر سيتي".

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

وواصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه للفوز على ساوثهامبتون 3 / 2 في الجولة الـ12، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث للريدز.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يساهم في أكثر من 15 هدفًا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6، كما حقق رقما فريدا بنجاحه في تسجيل أكثر من 10 أهداف في آخر 8 مواسم له في بطولة الدوري الإنجليزي.

إلى جانب ذلك، أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي مع ليفربول منذ سجله نفسه في أكتوبر 2021 (سبع مباريات متتالية).

من جهة أخرى، بلغ عدد أهداف محمد صلاح أمام ساوثهامبتون في مسيرته 9، متجاوزًا رقم روبي فاولر صاحب الـ8 أهداف، وبفارق هدف عن إيان راش.

وتمكن محمد صلاح من الوصول إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول خارج "الأنفيلد" في مختلف المسابقات.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف خارج ملعبه، في البطولات المختلفة، بعد روجر هانت 112 هدفًا، إيان راش 161 هدفًا.

كما وصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي للهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها.

ولعب محمد صلاح لأندية المقاولون العرب وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا الإيطالي وروما الإيطالي وفريقه الحالي ليفربول.

وسجل محمد صلاح اليوم هدفين مع ليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم 300.

محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية

وشارك محمد صلاح في 619 مباراة مع جميع الأندية سجل 300 هدفا وقدم 151 أسيست فيما تلقى 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

قاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون

افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول محمد صلاح في الدقيقة 64 قبل أن يسجل الفرعون هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

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