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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثالثة

علي فوزي لاعب إنبي
علي فوزي لاعب إنبي

ترتيب هدافي الدوري المصري، تصدر علي فوزي لاعب إنبي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف بعد الجولة الثالثة.

 

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثالثة 


1- على فوزي إنبي 3 أهداف
2- ناصر منسي الزمالك هدفان
2- عمرو ناصر فاركو هدفان
2- صديق أويجولا بيراميدز هدفان
2- طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان
2- وسام ابو علي الأهلي هدفان
2- حسين الشحات الأهلي هدفان
2- محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان
2- محمد هلال البنك الأهلي هدفان
2- احمد عاطف بيراميدز هدفان
 

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا.

 

 

نتائج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-1 

فاركو ضد إنبى  4-3 
الأهلي ضد الاتحاد السكندري 1-1  

طلائع الجيش ضد سموحة 0-0

الجونة ضد غزل المحلة 0-1

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 0-1

الإسماعيلي ضد بتروجيت 1-0

حرس الحدود ضد سيراميكا 0-0

مودرن سبورت ضد زد إف سي 0-0

 

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

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