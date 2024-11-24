الأحد 24 نوفمبر 2024
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حوادث

فريق بحث لضبط قائد سيارة ملاكي دهس 3 أشخاص على الدائري الأوسطي

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط قائد سيارة دهس ثلاثة أشخاص على الطريق الدائري الأوسطي ولاذ بالفرار، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقية، ومناقشة  شهود العيان للتوصل للمتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بمصرع أحد الأشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم على طريق الدائري الأوسطي، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تفاصيل الواقعة

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ3 أشخاص على طريق الدائري الأوسطي، وأسفر عن مصرع شاب يدعى “معاذ.ع.ع.ا”، مقيم في قرية سقارة مركذ البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، بينما أصيب 2 آخرين في الحادث ذاته.

 وتحُرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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بمديرية امن الجيزة طريق الدائرى الأوسطى كرداسة

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