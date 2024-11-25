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اقتصاد

البورصة المصرية، استقرار حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب، وهذا ما سجله عيار 24

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية بتعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4290 جنيهًا للعرض ونحو 4233 جنيهًا للطلب.

 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.

 

 

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنـــــــــــــــا

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

 

 

ارتباط سعر الأونصة عالميًّا بالأسعار محليًّا

 وارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًًّا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

 

 

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

كيفية حساب المصنعية على الذهب؟

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف المصنعية حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

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