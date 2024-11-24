محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بعد هدفيه في شباك ساوثهامبتون، يصل لـ الهدف رقم 300 في تاريخه مع الأندية، يسجل 100 هدف خارج الديار مع ليفربول، وأرقام فريدة بالدوري الإنجليزي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه للفوز على ساوثهامبتون 3 / 2 في الجولة الـ12، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث للريدز.

وفي موسمه الثامن مع ليفربول، يواصل محمد صلاح تحقيق أرقام قياسية على المستوى الفردي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يساهم في أكثر من 15 هدفًا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6، كما حقق رقما فريدا بنجاحه في تسجيل أكثر من 10 أهداف في آخر 8 مواسم له في بطولة الدوري الإنجليزي.

إلى جانب ذلك، أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي مع ليفربول منذ سجله نفسه في أكتوبر 2021 (سبع مباريات متتالية).

من جهة أخرى، بلغ عدد أهداف محمد صلاح أمام ساوثهامبتون في مسيرته 9، متجاوزًا رقم روبي فاولر صاحب الـ8 أهداف، وبفارق هدف عن إيان راش.

وعلي جانب أخر تمكن محمد صلاح من الوصول إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول خارج "الأنفيلد" في مختلف المسابقات.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف خارج ملعبه، في البطولات المختلفة، بعد روجر هانت 112 هدفًا، إيان راش 161 هدفًا.

محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية

كما وصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي للهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها.

ولعب محمد صلاح لأندية المقاولون العرب وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا الإيطالي وروما الإيطالي وفريقه الحالي ليفربول.

وسجل محمد صلاح اليوم هدفين مع ليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم 300.

وشارك محمد صلاح في 619 مباراة مع جميع الأندية سجل 300 هدفا وقدم 151 أسيست فيما تلقى 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

وجاءت أرقام محمد صلاح في مسيرته مع الأندية كالتالي:

619 مباراة

سجل 300 هدفا

قدم 151 أسيست

تلقى 22 بطاقة صفراء

بطاقة حمراء وحيدة

مع ليفربول 223 هدفا

مع روما 34 هدفا

مع بازل السويسري 20 هدفا

مع المقاولون العرب 12 هدفا

مع فيورنتينا 9 أهداف

مع تشيلسي هدفين

100 هدف لـ محمد صلاح خارج الديار مع ليفربول

وصل محمد صلاح للهدف رقم 100 مع ليفربول خارج الديار في الدوري الإنجليزي بعد ما سجل ثنائية في شباك ساوثهامبتون.

واحتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على X بإنجاز محمد صلاح ونشرت صورة للاعب وعلقت: 100 هدف خارج ملعبنا للملك المصري.

أول تعليق لـ محمد صلاح على فوز ليفربول على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

علق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني على تسجيله هدفين في فوز فريقه ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية عقب المباراة: إنه أمر رائع نأمل أن نستمر في هذا الاتجاه لدينا مباراة ضد مانشستر سيتي لذا نأمل أن نفوز بها ونتقدم بفارق 11 نقطة.

وتابع:"مانشستر سيتي سيظل مانشستر سيتي، يمر بفترة سيئة الآن ولكن لديه لاعبين رائعين".

فوز ليفربول على ساوثهامبتون

وقاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون

افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول محمد صلاح في الدقيقة 64 قبل أن يسجل الفرعون هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

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