ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، قلص محمد صلاح لاعب ليفربول الفارق إلى هدفين فقط مع هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما أحرز صلاح ثنائية في فوز الريدز على ساوثهامبتون اليوم الأحد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفا

محمد صلاح ليفربول 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 8 أهداف

كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 7 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف

داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف

وحقق ليفربول الفوز على ساوثهامبتون 3-2، فيما تعادل مانشستر يونايتد مع إيبسويتش تاون ضمن الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

ووصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي للهدف رقم 300 في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها.

ولعب محمد صلاح لأندية المقاولون العرب وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيرونتينا الإيطالي وروما الإيطالي وفريقه الحالي ليفربول.

وسجل محمد صلاح اليوم هدفين مع ليفربول في شباك ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم 300.

محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية



وشارك محمد صلاح في 619 مباراة مع جميع الأندية سجل 300 هدفا وقدم 151 أسيست فيما تلقى 22 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

قاد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون



افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول محمد صلاح في الدقيقة 64 قبل أن يسجل الفرعون هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل للنقطة 31 بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بعد خسارته أمام توتنهام 4-0 مساء السبت.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر يونايتد

1- ليفربول 31 نقطة

2- مانشستر سيتي 23 نقطة

3- تشيلسي 22 نقطة

4- آرسنال 22 نقطة

5- برايتون 22 نقطة

6- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

7- نوتينغهام فورست 19 نقطة

8- أستون فيلا 19 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

10- فولهام 18 نقطة

11- برينتفورد 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد 16 نقطة

13- بورنموث 15 نقطة

14- وست هام يونايتد 12 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة نقطة

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- إبسويتش تاون 9 نقاط

19- كريستال بالاس 8 نقاط

20- ساوثهامتون 4 نقاط



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.