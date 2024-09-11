5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة بقيم التداول بمنتصف الأسبوع

تصدرت 4 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال جلسة منتصف الأسبوع.. وجاءت كالتالى:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 991.5 مليون جنيه.

قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 601.4 مليون جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 600 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 392 مليون جنيه.

تداولات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام التعامل بجلسة الثلاثاء 10 سبتمبر 2024. وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30104 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 36810 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10076 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة.