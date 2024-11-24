الدوري المصري، تعادل سلبي بين حرس الحدود وسيراميكا في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ستاد المكس بالإسكندرية لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط أول في أغلب فتراته سيطرة واستحواذا لصالح سيراميكا كليوباترا، وكان الأكثر خطورة على المرمى، ولكنه فشل في هز شباك حرس الحدود

شهدت الدقيقة 16 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي، ولكن تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 39 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب حرس الحدود محمود أبو جودة، ولكن كانت فى منتصف المرمى ذهبت بين أحضان حارس مرمى سيراميكا كليوباترا محمد بسام.

أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا، فيتو

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره حرس الحدود

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود

وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.

تشكيل حرس الحدود أمام سيراميكا

أما فريق حرس الحدود فبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة – كواسي إيسو - إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا – عمر فتحي – محمد أشرف "روقا" - محمد مصطفى

الهجوم: محمود أبو جودة – تريسور كارديولا

حرس الحدود يبحث عن النقطة الأولى له بالدوري

ويبحث حرس الحدود عن تحقيق أول نقطة له بالدوري المصري بعد العودة هذا الموسم إلي دوري الأضواء والشهرة، فيما يسعي سيراميكا لمواصلة انتصاراته بعد الفوز في الجولة الماضية علي الاسماعيلي 1-0.

فريق سيراميكا كليوباترا، فيتو

حكام مباراة حرس الحدود ضد سيراميكا

ويدير لقاء الليلة بين سيراميكا وحرس الحدود طاقم حكام مكون من محمود ناصف حكم ساحة ورجب محمد حكم مساعد أول وصلاح محمد عفيفي حكم مساعد ثاني ومحمود منصور حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم لتقنية الفيديو وأحمد لطفي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يحتل سيراميكا كليوباترا، المركز العاشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الحرس المركز الأخير بدون نقاط، وخاض كل منهما مباراتين فقط، قبل مباراة اليوم بين الفريقين

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