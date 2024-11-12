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رياضة

شرط واحد يحسمها، وكيل أحمد قندوسي يكشف آخر تطورات انتقاله إلى سيراميكا

أحمد قندوسي، فيتو
أحمد قندوسي، فيتو

كشف نصر يحيى وكيل الدولي الجزائري أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي والمُعار إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة ما تردد بشأن توقيع اللاعب على عقود انتقال نهائي إلى صفوف سيراميكا في الفترة الحالية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عرض أحمد قندوسي للبيع بسبب تصريحاته بشأن طريقة إبرام الصفقات في الأحمر، خلال الفترة الماضية.

وشارك اللاعب الجزائري مع فريق سيراميكا حتى الآن في 37 مباراة، سجل 12 هدفًا، وأسهم في صناعة 10 أهداف أخرى.

وكيل أحمد قندوسي يكشف حقيقة انتقاله النهائي إلى سيراميكا

وقال نصر يحيى في تصريحات نقلها موقع (وين وين): "لم يوقع أحمد قندوسي على أي عقود انتقال بشكل نهائي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، وما تردد بشأن توقيعه غير صحيح".

وأضاف وكيل أعمال الدولي الجزائري: "ما زالت هناك محادثات جارية بين نادي سيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي، ولم يتم التواصل والتفاوض مع قندوسي، لأنها المرحلة الأخيرة".

وتابع: "هناك طلب وحيد فقط من النادي الأهلي، وفي حال تحقق هذا الطلب فلا توجد أي مشكلة في انتقال قندوسي بشكل طبيعي".

وأتم وكيل أعمال قندوسي تصريحاته مؤكدًا: "اللاعب لا توجد لديه نية في الدخول في أي مشكلة مع النادي الأهلي على الإطلاق، ولا يرغب في أن تصل الأمور إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أو حتى التفكير في هذا الأمر".

 

مسيرة أحمد قندوسي مع الأهلي 

جدير بالذكر بأن أحمد قندوسي انضم إلى صفوف النادي الأهلي في يناير 2023، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، وخاض مع "المارد الأحمر" 21 مباراة في مختلف المسابقات، وأسهم في خمسة أهداف، بواقع هدفين وثلاث تمريرات حاسمة، وشارك لاعب خط وسط منتخب "الخضر" في إجمالي 4 مباريات هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا، سجل خلالها هدف وصنع مثله.

 

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