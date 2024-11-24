الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، تشكيل حرس الحدود لمواجهة سيراميكا كليوباترا

فريق حرس الحدود،
فريق حرس الحدود، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة الكابتن محمد يوسف، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري.

يحل سيراميكا كليوباترا في مباراة اليوم ضيفًا ثقيلًا على حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على أرض استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري

تشكيل حرس الحدود لمواجهة سيراميكا

ويبدأ فريق حرس الحدود مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل يضم كل من 

وجاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة – كواسي إيسو - إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا – عمر فتحي – محمد أشرف "روقا" - محمد مصطفى

الهجوم: محمود أبو جودة – تريسور كارديولا

تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود

وجاء تشكيل فريق سيراميكا لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام. 

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني  - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا حرس الحدود محمد يوسف محمود الزنفلي

مواد متعلقة

الدوري المصري، الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة حرس الحدود

الدوري المصري، الإسماعيلي يتعادل مع بتروجيت سلبيا بالشوط الأول

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم، و4 أندية تتنافس على الصدارة

الدوري المصري الممتاز.. 5 أندية تبحث عن الانتصار الأول في ختام الجولة الثالثة.. و4 تنافس على الصدارة

الأكثر قراءة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح

انتشال جثة أحد ضحايا حادث جبل طروان بالوادي الجديد (صور)

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

أنجبت منه طفلا، أرملة محمد رحيم ترد على الاتهامات الموجهة لها

شقيق محمد رحيم: أخويا مات مقهورا لتجاهل تكريمه ولا خلافات مع زوجته

شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

أول تعليق لـ محمد صلاح على فوز ليفربول على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

صحيفة بريطانية: أوكرانيا تواجه "صقيعا مميتا" بعد تدمير 80% من منظومة الطاقة

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

رائد دولة التلاوة.. محطات في حياة الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإجازة المرضية للتزويغ من الشغل تنزع البركة من حياتك

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

المزيد
الجريدة الرسمية