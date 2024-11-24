عقب تداول الفيديو، القبض على عاطل ألقى “ قطة” من أعلى عقار في البساتين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام شخص بإلقاء "قطة" من أحد العقارات بالبساتين وضبط مرتكب الواقعة.



شخص يقوم بإلقاء "قطة" من أحد العقارات بالبساتين



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بإلقاء "هرة" من طابق مرتفع بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط عاطل - مقيم بالعقار –يظهر عليه علامات الاضطراب النفسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



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