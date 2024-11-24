الأحد 24 نوفمبر 2024
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اقتصاد

شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

اسعار كروت الشحن،
اسعار كروت الشحن، فيتو

اسعار كروت الشحن، كشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة وصول قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن زيادة أسعار كروت الشحن.

 

حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة "صدى البلد: أنه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار كروت الشحن.


قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وتابع: لم يصلنا أي قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحريك أسعار كروت شحن الموبايل.

 

حقيقة الزيادة الجديدة فى أسعار كروت الشحن

شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة بشأن أسعار كروت شحن الموبايل


إغلاق الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

ولفت إلي أنه حتى لا يوجد أي قرار بإغلاق الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

 

زيادة أسعار الخدمات المقدمة 


وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالى ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات، ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها. 

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