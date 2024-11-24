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اقتصاد

حقيقة الزيادة الجديدة فى أسعار كروت الشحن

شركات المحمول، فيتو
شركات المحمول، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر عن حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار  كروت الشحن  وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة تطبيق هذه الزيادة على كروت الشحن.

حقيقة رفع  أسعار كروت الشحن 

 

نفت مصادر بقطاع الاتصالات المعلومات الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار كروت الشحن وأنها لم تشهد أي زيادة في السوق المحلية  أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يوفر  رصيد  بقيمة 70 جنيهًا وليس 45 جنيها. 

 وبالرغم من عدم تحديد موعد رسمى لتطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فإن المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد أن الجهاز وافق مبدئيا على مراجعة أسعار خدمات الاتصالات مشيرا الى  أن  الدراسة الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الخاصة بالاتصالات وكروت الشحن أو باقات الإنترنت والتى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبحت فى مراحلها النهائية. 

وتشمل جميع خدمات  الاتصالات مع إعطاء كل شركة الحق فى تطبيق الزيادة بالشكل الذى تراه مناسبا دون الخروج عن النسب التى يحددها الجهاز، والمتوقع أن تتراوح بين 15٪ الى 20٪ حسب الخدمة المقدمة. 

 

زيادة أسعار الخدمات المقدمة 

وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،  أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالى ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة. 

 وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها. 

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن سوق الاتصالات المصري هو سوق صعب، مشيرا إلى أن معظم مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الاتصالات يتم جلبها من الخارج ويتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وفى المقابل فإن الخدمة تقدم  بالعملة المحلية، وبالتالي فتكاليف تقديم الخدمة زادت بشكل كبير مع أن الأسعار شبه ثابتة والزيادة التى حدثت كانت محدودة. 

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