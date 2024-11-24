الأحد 24 نوفمبر 2024
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رياضة

ختام دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية

ختام دورة الاتحاد
ختام دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية

اختتمت  اليوم فعاليات دورة الاتحاد النرويجي لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية بمصر بالتعاون مع الاتحاد المصري وبمشاركة ٢٨ دارسة. 

علاء نبيل يوزع شهادات علي الدارسات

وقام الكابتن علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم بتوزيع الشهادات علي الدارسات، وبدأ اليوم الأول بمحاضرة نظرية ثم محاضرة فنية في الملعب تم خلالها تلقين الدارسات بعض أساسيات ومهارات تدريب الناشئات مثل التحرك بالكرة والتصويب علي المرمى.

 

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دورة الاتحاد النرويجي الكرة النسائية مدربات الكرة النسائية الاتحاد المصري علاء نبيل

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