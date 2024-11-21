مناقشة حول أهمية التقييمات مع أولياء الأمور، اليونانية ببورسعيد تستقبل رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام

استقبلت المدرسة اليونانية الحديثة ببورسعيد التابعة لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور طاهر الغرباوي مدير مديريه التربيه والتعليم بمحافظه بورسعيد ووفد من قيادات التعليم، وذلك خلال انطلاق أول اللقاءات التشاورية على مستوى الجمهورية بين أولياء الأمور والمعلمين لمناقشة أوضاع التعليم وتطويره.

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.



الوفد الوزاري التعليمي في زيارة المدرسة اليونانية الحديثة

ترأس الحضور القمص بولا سعد الممثل القانوني لمدارس المطرانية جميع الحضور، حيث شارك في الحضور كات من رمضان عبد الحميد مدير عام التعليم الإعدادي بالوزارة، وسحر الألفى مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومحمد عبد الرحمن عضو التعليم الابتدائي بالوزارة، ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام، والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية، وفاطمة هجرس وكيل الإدارة، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات ولمياء الجهينى مدير إدارة المدارس الخاصة ، ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي، وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، وسامي الرشيدي رئيس مجلس أمناء إدارة شرق التعليمية، وجمع كريم من قيادات التعليم بالمحافظة وأولياء أمور المدارس ومجالس الأمناء.

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو

حضور مكثف من أولياء الأمور والمعلمين

وكان في استقبال الحضور موريس فريد مدير المدرسة اليونانية الحديثة، ونشأت ايوب مدير المرحلة الإعدادية، وكان اللقاء وسط إقبال كبير من أولياء الأمور والمعلمين، وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي أن هذه اللقاءات تهدف لتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية التعليمية من قيادات ومعلمين وأولياء الأمور وتغليب مصلحة الطالب وصولا لتقديم خدمات تعليمية حقيقية داخل المدارس المكان الشرعي للعلم.

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو



مناقشات عن التقييمات مع أولياء الأمور

واستمعت المنصة الكريمة لآراء ومقترحات أولياء الأمور والمعلمين من خلال النقاش الإيجابي، حيث حظى موضوع التقييمات الحديثة التي تتبناها الوزارة بنصيب الأسد من النقاش، إلى جانب تقديم الشكر من أولياء الأمور لمعلمي المدارس لدعمهم الطلاب علميا وتربويا ونفسيا وحسن معاملتهم وتفانيهم فى العمل.

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد السلام خلال كلمتها للحضور أن القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم تهدف فى المقام الأول لتواجد الطالب في المدرسة لتلقي العلم إلى جانب ممارسة الأنشطة التربوية واكتساب خبرات ومهارات من معلميه واصفة المدرسة بأنها الحياة بالنسبة للطالب.

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو

الوفد الوزاري التعليمي، فيتو





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا