التعادل 2-2، ليفربول يبحث عن هدف التقدم أمام ساوثهامبتون بعد مرور 75 دقيقة (صور)

يتعادل فريق ليفربول مع نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2-2 بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 64.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول مباراة ساوثهامبتون كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل ساوثهامبتون أمام ليفربول

في حراسة المرمى: ماكارثي

في خط الدفاع: ووكر-بيترز، هاروود-بيليس، ستيفنز

في خط الوسط: فريزر، داونز، لالانا، فرنانديز، ديبلينج

في خط الهجوم: أونوا تشو، أرمسترونج.

ويحتل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

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