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محافظ أسيوط يتفقد محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية (صور)

مشروع الثروة الحيوانية
مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، محطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية بقرية أبنوب الحمام التابعة لمركز أبنوب لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها والاطمئنان على آخر المستجدات بشأن رفع كفاءة العنابر الخاصة بالمواشي ومظلات التربية والتي تأتي ضمن خطة تطوير المشروعات الإنتاجية وتنمية مواردها وتعظيم الإستفادة منه التي تنفذها المحافظة وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق خطط التنمية المستدامة بناءًا على رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

ورافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، والدكتور صلاح قطب مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والدكتور رفعت حكيمى مدير إدارة الصحة العامة، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يطمئن على حالة القطيع بمحطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية

وتابع محافظ أسيوط سير العمل بمحطة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية والمقامة على مساحة 13 فدان، واطمئن على حالة القطيع بالمزرعة وعمليات التغذية وعنابر الماشية لافتًا إلى ضرورة الإهتمام بالتغذية الجيدة والنظافة المستمرة للمحطة واستغلال كافة الإمكانات المتاحة بالمزرعة وإعادة تصنيعها والإستفادة منها ويوجه بإستمرار توفير الرعاية البيطرية  الدورية للماشية وتواجد الأطباء البيطرين بالمحطة.

محافظ أسيوط: تكثيف الجهود لاستكمال أعمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية 

وأكد أبو النصر ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال أعمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة وحسن استغلال كافة المساحات الموجودة بها لزيادة العائد الإقتصادي منها بالإضافة إلى تكثيف إحكام الرقابة والإشراف الإداري والبيطري والزراعي والمرور الدوري عليه لتحقيق المستهدف من المشروع لتنميته وزيادة إنتاجيته وزيادة أصوله وإيراداته. 

 

محافظ أسيوط يشدد على استمرار تطوير مشروعات الثروة الحيوانية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمحطتي بني مر وأبنوب الحمام بمشروع الثروة الحيوانية (صور)

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى امتلاك المشروع لبنية تحتية وإمكانات تؤهله لزيادة إيراداته وتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والمساهمة في خفض الأسعار المبالغ فيه من بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار والمربين.

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