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رياضة

حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام بتروجيت في الدوري الممتاز

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

الدوري المصري، أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام بتروجيت 

 

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم 


في خط الدفاع: حاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد عمار ومحمد نصر.


في خط الوسط: هشام محمد ومحمد عبد السميع ونادر فرج وإيريك تراوري.


في خط الهجوم: مروان حمدي وخالد النبريص. 

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد حارسا وبرفقته  عماد حمدي ومحمد حسن وعمر القط ومحمد خطار وعبد الرحمن الدح ومحمد زيدان وعلي الملواني.

ويبحث الإسماعيلي وبتروجت في لقاء اليوم بالجولة الثالثة من المسابقة المحلية عن تحقيق الانتصار الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

 

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب رصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة في أول جولتين، بينما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية.


ويتواجد 4 أندية في صدارة بطولة الدوري المصري قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الثالثة من المسابقة كالتالي: 

 

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 7 نقاط
2- بيراميدز 7 نقاط
3- المصري البورسعيدي 7 نقاط
4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط
5 -الزمالك 6 نقاط
6- فاركو 4 نقاط
7- سموحة 4 نقاط
8 -غزل المحلة 4 نقاط
9- طلائع الجيش 4 نقاط
10- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
11- بتروجيت نقطتان
12- مودرن سبورت  نقطتان
13- الجونة  نقطتان
14- زد اف سي نقطة واحدة
15- الإسماعيلي نقطة واحدة
16- إنبي نقطة واحدة
17- البنك الأهلي نقطة واحدة
18- حرس الحدود بدون نقاط

 

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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