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جامعة سوهاج تكرم أفضل 10 مبتكرين فى المؤتمر الدولي للابتكار وريادة الأعمال

جانب من التكريم
جانب من التكريم

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الدولي الرابع بعنوان "مستقبل الإبتكار وريادة الأعمال"، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور معتز بالله حسن مقرر عام المؤتمر ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئةالتدريس والطلاب، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

جامعة سوهاج تكرم أفضل ١٠ مبتكرين فى المؤتمر الدولي للابتكار وريادة الأعمال 

وفي كلمته موجهًا شكره للقائمين على المؤتمر أعرب رئيس الجامعة عن فخره بهذه النوعية من المؤتمرات التي تحرص الجامعة علي تنفيدها، لتكشف عن مواهب وقدرات ابتكارية ومختلفة لدى مختلف الفئات العمرية بالدولة، وليس فقط بمحافظة سوهاج بل بعدد من محافظات الجمهورية، لعرض أبحاث واختراعات المشاركين، والتي تمثل حلولًا جذرية للعديد من مشكلات المجتمع، في مختلف المجالات العلمية، الطبية، الزراعية، لبحث إمكانيات تنفيذ التطبيقية منها، وتوفير الإمكانيات المناسبة لتنفيذها.

 

 

وأوضح النعماني أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري، من خلال تشجيع أصحاب الابتكارات والمبدعين، من خلال توفير الخدمات التي تقدمها مكاتب التايكو بالجامعة من دعم عملية تسجيل براءات الاختراع، ودعم الاحتياجات البحثية لحل المشكلات، وتوفير تمويل مناسب لعمل النموذج الأولي لأفضل حل للمشكلة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عمران على أن تنظيم المؤتمر في نسخته الرابعة يدل على حرص الجامعة على دعم الابتكار والإبداع، تماشيًا مع إتجاه القيادة السياسية لإرساء مفهوم الابتكار، لدفع عجلة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة على دعائم علمية وإبداعية.

ربط باحثي الجامعة بالصناعة ومساعدتهم في الابتكار للمساهمة في حل مشكلات المجتمع 

ووجه مقرر المؤتمر شكره للدكتور حسان النعماني على دعمه لفعاليات مكاتب التايكو بالجامعة، ودعم المبتكرين والمبدعين، داعيًا لبذل المزيد من الجهد لتتحول الجامعة إلى جامعة ابتكارية، تقوم على ربط مخرجات البحث العلمي بمشكلات المجتمع، للإستفادة الفعلية من مخرجات البحث العلمي لأجل التنمية المستدامة للمجتمع المصري، وربط باحثي الجامعة بالصناعة ومساعدتهم في الابتكار للمساهمة في حل مشكلات المجتمع وتنمية التكنولوجيا بطرق علمية بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

وفي ختام فعاليات المؤتمر رئيس الجامعة أفضل ١٠ مبتكرين بالمؤتمر والذين تم اختيارهم بناء علي المسابقة السنويه التي تقام علي هامش المؤتمر، كما كرم عدد ٤٣ مشارك بالمؤتمر بعدد من المشروعات والاختراعات.

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الابتكار وريادة الأعمال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المركز الدولي للمؤتمرات رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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