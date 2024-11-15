مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فى الحفاظ على حقوق المواطنين

يُعدّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، نقلة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، من خلال ضمان حقوق المواطنين في مختلف مراحل حياتهم. إذ يحقق تغطية شاملة للعديد من الحالات التي قد يتعرض لها الأفراد، لذا يُسهم هذا النظام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحماية الأفراد من المخاطر المالية المرتبطة بالمرض، والعجز، والوفاة، والبطالة.

ماذا تعرف عن المعاشات التقاعدية؟

واحدة من أهم مزايا التأمينات في مصر هي توفير المعاشات التقاعدية للمستفيدين بعد بلوغهم سن التقاعد. وفقًا للقانون، يحصل العاملون الذين يساهمون في التأمينات الاجتماعية على معاش تقاعدي يعينهم على توفير احتياجاتهم اليومية بعد انتهاء فترة عملهم. يعتمد المعاش على عدد سنوات الخدمة، وآخر راتب تم الحصول عليه، وهو ما يضمن للمتقاعدين حياة كريمة بعد التقاعد.

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على تقديم مزايا للمؤمن عليهم في حالات العجز الكلي أو الجزئي بسبب المرض أو الإصابة. يحصل المصابون على تعويضات مالية تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الطبية والمعيشية، مما يخفف من آثار الحوادث أو الأمراض التي قد تؤدي إلى تعطلهم عن العمل.

في حالة وفاة المؤمن عليه، يحق للمستفيدين من عائلته (مثل الزوجة، الأبناء، الوالدين) الحصول على معاش وفاة شهري، وهو ما يوفر مصدر دخل مستمر للأسر التي تفقد معيلها. هذه الميزة تعتبر من أهم ملامح التأمينات الاجتماعية، إذ تضمن حماية عائلات المتوفين من الضغوط الاقتصادية.

أحد التحسينات التي جاء بها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد هو تأمين ضد البطالة. وفقًا لهذا التأمين، يتم صرف تعويضات للمؤمن عليهم في حالة فقدان العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. يسهم هذا النظام في دعم الأفراد في فترة البطالة حتى يتمكنوا من العثور على عمل جديد، مما يحسن من استقرار الوضع الاقتصادي للعاملين.

توفر التأمينات الاجتماعية أيضًا بعض الامتيازات الضريبية للمؤمن عليهم وأصحاب العمل. حيث يحق للمؤمن عليهم خصم جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية من ضرائبهم المستحقة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات.=

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يسمح أيضًا للعاملين بالحصول على معاشات في حالة التقاعد المبكر، شريطة استيفاء شروط معينة، مثل عدد سنوات الاشتراك. هذا النظام يعد بمثابة أداة مرنة تتيح للعمال الذين يرغبون في التقاعد قبل بلوغ السن القانونية التمتع بمزايا التأمين الاجتماعي.

وتم توسيع دائرة المشمولين بنظام التأمينات لتشمل فئات مختلفة من المجتمع، مثل العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة والعمالة غير المنتظمة. هذا التوسع يهدف إلى تأمين شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق التغطية التأمينية للجميع، وهو ما يعزز من العدالة الاجتماعية.

التحديات التي تواجه التأمينات الاجتماعية

على الرغم من المزايا العديدة التي يوفرها نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، فإن هناك بعض التحديات التي تعترض طريق تطبيقه بشكل كامل وفعال. من أبرز هذه التحديات هو قلة الوعي لدى بعض المواطنين بأهمية التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات التسجيل والاشتراكات. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز رقابة الدولة على آلية جمع الاشتراكات وضمان صرف المعاشات في الوقت المحدد وبالشكل الصحيح.