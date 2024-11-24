الأحد 24 نوفمبر 2024
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سياسة

ندوة عن قضايا مستقبل الصحافة بنقابة الصحفيين الثلاثاء المقبل

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم لجنة مستقبل  الصحافة ندوة لمناقشة قضايا مستقبل الصحافة، الثلاثاء المقبل، بحضور خالد البلشي،  نقيب الصحفيين والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر ومقرري اللجان الثلاثة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر العام السادس للصحفيين المقرر أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل.

الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية 

ويناقش اللقاء القضايا الخاصة باللجنة وأعمالها طوال الأشهر الماضية في إطار التحضير للمؤتمر، وفى مقدمتها الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية ومستقبل  الصحافة فى عصر الذكاء الاصطناعى وفي ظل تعدد الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك المحتوى الصحفي وتحديات التدريب.

الدعوة للمؤتمر العام لنقابة الصحفيين 

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جميع الزملاء  الصحفيين لحضور اللقاء، الذى سيقدم خلاله الزملاء الذين تقدموا بأوراق عمل بشأن هذه القضايا، عروضا مختصرة لتصوراتهم ورؤاهم.
وستنظم لجنتا" التشريعات وحرية الصحافة" و"اقتصاديات الصحافة"، لقاءين خلال الأسبوعين المقبلين بشأن القضايا الخاصة بها في المؤتمر.

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مستقل الصحافة المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين

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