الجمعة 22 نوفمبر 2024
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سياسة

اتحاد الصحفيين العرب يتجاهل دعوة "النقابة"لحضور تسلم مقره الجديد

تسليم المقر الجديد
تسليم المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب، فيتو

تجاهل اتحاد الصحفيين العرب برئاسة الكاتب الصحفي العراقي مؤيد اللامي  دعوة نقابة الصحفيين المصرية، لحضور تسلم مقره الجديد الدائم في القاهرة، وهو على بعد أمتار قليلة من مقرها وفي نفس الشارع بوسط العاصمة.

يذكر أن الجهة المنوطة بها الدعوة  للمشاركة في مناسبات وفعاليات الاتحاد هي الأمانة العامة، والتي يترأسها حاليًا الكاتب الصحفي خالد ميري الذي خاض انتخابات النقابة الماضية على مقعد النقيب ولم يحالفه التوفيق فيها.

يذكر أن نقابة الصحفيين، قد عقد بداخلها أول اجتماعات الاتحاد، واختير داخل أروقتها اللجنة التأسيسية له، وكان أول رئيس  منتخب للاتحاد هو نقيب الصحفيين المصريين آنذاك الكاتب الصحفي حسين فهمي.

وتسلم الاتحاد العام للصحفيين العرب، مقره الجديد بوسط القاهرة، قبل يومين، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ٦٠ عامًا على تأسيس الاتحاد، في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، كأحد القرارات الصادرة عن القمة العربية التي انعقدت عام ١٩٦٤. 

المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب 

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص مقر جديد للاتحاد بالقاهرة، وبالفعل خُصص ٥٠ شارع عبد الخالق ثروت، مقرًا جديدًا للاتحاد وهو أحد المنشآت التابعة للوزارة.


٢٠ نقابة عربية داخل اتحاد الصحفيين 

الاتحاد العام للصحفيين العرب، والذي يترأسه حاليًا الكاتب الصحفي مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، ممُثل فيه  بالأساس النقابات  والجمعيات والاتحاد الصحفية على مستوى الوطن العربي، فهو يضم في عضويته ٢٠ دولة ممثِلة لـ٢٠ نقابة وجمعية واتحاد للصحفيين في الإقليم.

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تسليم المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب المقر الجديد للصحفيين العرب الصحفيين العرب

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