السفير التونسي لدى القاهرة: علاقتنا مع مصر تاريخية وفي أبهى مراحلها الآن (صور)

عبر الدبلوماسي محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، عن سعادته باستضافة نقابة الصحفيين له في حوار مفتوح تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، موجهًا الشكر لنقابة الصحفيين، ونقيبها خالد البلشي.

لقاء السفير التونسي بنقابة الصحفيين

وأوضح بن يوسف خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، تحت عنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة"، اليوم الخميس، عن عمق العلاقات بين مصر وتونس على مر العصور، ومؤكدًا أنها علاقة تاريخية منذ الدولة الفاطمية، أن هناك تشابها كبيرا بين مصر وتونس في الانفتاح الثقافي عبر التاريخ.

العلاقات المصرية التونسية

وأشار إلى أن التاريخ مليء بالعلاقات بين البلدين وكانت العلاقات دائمًا موصولة حتى ولو كانت هناك خلافات في وجهات نظر، والشعب التونسي منذ الصغر يتربى ويتعلم على حب مصر وحضارتها وثقافتها وانفتاحها.



وأكد السفير التونسي أن السنوات الأخيرة شهدت فيها العلاقات بين البلدين في أبهى مظاهرها، وخاصة بعد زيارة رئيس تونس قيس السعيد للقاهرة في أبريل الماضي ولقائه بالرئيس السيسي وتعد زيارة تاريخية وتظهر حجم وقوة العلاقات بين البلدين.

أمن تونس من أمن مصر وأمن مصر من أمن تونس

وأوضح أن أمن تونس هو من أمن مصر وأن أمن مصر هو أيضا من أمن تونس، فضلًا عن أن انعقاد اللجان المشتركة بشكل دائم بين مصر وتونس لإزالة أي عوائق تؤثر على العلاقات بين البلدين.

العلاقات السياسية بين مصر وتونس

وعلى المستوى السياسي، قال إنه متميز جدا ووزير الخارجية تونسي عندما يأتي لاجتماع جامعة الدول العربية، يحرص دائما أن يكون لقاء مع نظيره المصري، وقريبًا جدًا نعد لزيارة لوزير الخارجية المصري لتونس وبشكل عام العلاقات في أبهى مراحلها.

واستعرض حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن العلاقات السياسية أقوى من العلاقات الاقتصادية، وهذا ما نعمل على تعزيزه الطرفين خلال الفترة المقبلة.

واستضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية "محمد بن يوسف" فى حوار مفتوح حول "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا