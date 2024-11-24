البترول تسلم جوائز التميز في العمليات للعاملين بالقطاع

شهد المؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تسليم جوائز التميز في العمليات التي يقدمها المؤتمر هذا العام، حيث فاز بجائزة التميز في العمليات التشغيلية لإدارة الحقول، الشركة الفرعونية للبترول عن التميز في مشروع خط أنابيب أتول بهدف تعزيز إنتاج الغاز لتغذية شبكة الغاز الطبيعي

المؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil

وجاء في المركز الثاني شركة أباتشي - التميز في مشروع حقل بيرينيس: مثال رائد على كفاءة العمليات التشغيلية، وفاز بجائزة التميز في تعزيز كفاءة الطاقة التشغيلية شركة بدرالدين للبترول عن مشروع التميز في البيئة الخضراء التي تقود الطريق في تحسين الكفاءة وخفض انبعاثات الكربون، وفي المركز الثاني الشركة الفرعونية للبترول عن تطبيق نموذج مبتكر في تشغيل مولد غاز متوسط الجهد بدلًا من مولدين قديمين، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية

وفاز بجائزة مشروعات الصحة والسلامة والبيئة شركة بدر الدين للبترول عن مشروع تمكين الكفاءات برنامج يهدف الى تطوير مهارات الكفاءات، وفي المركز الثاني شركة رشيد للبترول (تحقيق نجاح في تطبيق ثقافة الصحة والسلامة والبيئة)

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