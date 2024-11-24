محافظ كفرالشيخ يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي "التميز المؤسسي وسلوكيات العمل"

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "التميز المؤسسي وسلوكيات العمل"، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي تنظمة المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، حيث يُعقد البرنامج خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، ويستهدف تطوير كفاءات العاملين بالمديريات الخدمية، مع التركيز على تعزيز مهارات التميز التشغيلي وترسيخ السلوكيات الإيجابية في بيئة العمل.

دعم قدرات العاملين وتحسين جودة الخدمات الحكومية

أكد محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي "التميز المؤسسي وسلوكيات العمل"، يهدف إلى دعم قدرات العاملين وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه البرامج التدريبية تعزز من قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات متطورة للمواطنين، وتُسهم في تحقيق التحول المؤسسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي بقطاعات المحافظة.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات العمل الحكومي، مقدمًا خالص الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على جهوده المبذولة فى دعم محافظة كفرالشيخ، فى مجالات التدريب والتحول الرقمي، والمحاور التكنولوجية المتطورة، لتحسين البنية المعلوماتية وبناء الوعي الرقمي لدى المواطنين، موضحًا أن تطوير المهارات المؤسسية للعاملين يأتى دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور متعددة تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزيز السلوكيات المهنية، والاستعداد لمواجهة تحديات العمل المؤسسي في ظل التحول الرقمي.

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