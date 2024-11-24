الشيوخ تطالب بمزيد من التعديلات التشريعية في مجال الاستثمار

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان عدد من النواب، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين، وطالبوا بمزيد من التعديلات على التشريعات الاقتصادية.

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين المعروضة على المجلس، باعتبارها جزء من عملية دعم الاستثمار فى مصر.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

وقال الجبلى، أن أى تعديلات تخص الاستثمار بالتأكيد سنوافق عليها، نظرًا لأننا نريد تذليل أى معوقات أمام الاستثمار.

قانون سجل المستوردين

وأضاف، بالنسبة للتعديلات بقانون سجل المستوردين، فأرى أنها طبيعية جدا، وكان لابد من إجراؤها من قبل، نظرا لأنها كانت تمثل معوقا أمام الاستثمارات.

وحرص الجبلى، على الترحيب بوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، وتوجيه التحية له على تلك التعديلات المطروحة والتى تعكس مدى فهمه لطبيعة الاستثمار

وقال الجبلى، نتمنى مزيد من التعديلات فى مجال الاستثمار، لأننا نحتاج قفزات فى المرحلة المقبلة فى مجال الاستثمار لتعويض العجز الذى نهانى منه، وبالتالى تحقيق التنمية المطلوبة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، نتمنى مزيد من التعديلات الفترة المقبلة لتحقيق تنمية حقيقية فى مجال الاستثمار.

زيادة التصدير وترشيد الاستيراد

وأعلن النائب سعيد ضيف الله موافقته علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات قانون سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا التقرير جيد ويستحق الالتزام والموافقة عليه.

وتابع ضيف الله في كلمته، بأن الدولة المصرية تسعى الي زيادة التصدير وترشيد الاستيراد حتى نحقق تنمية حقيقية.

وطالب ضيف الله الحكومه بمزيد من التسهيلات أمام المستوردين وعدم وضع العراقيل والسماح بصناعة أكبر لان هذة الصناعات تكمل بعض وأن يراعي المزيد من الاصلاحات التشريعية في قوانين الاستيراد.

نستورد فوانيس وطرابيش وأقلام

وانتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش وأقلام وغيره، وكذلك التحايل علي تصدير الدولار واتخاذ اجراءات غير قانوينة للتحويلات الدولاريه مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الاموال العامه والرقابه الاداريه في ضبط الاتجار في النقد الاجنبي.

وتقدم عبد العزيز في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين بالشكر الي الحكومه علي فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري او للحد من الفساد التجاري وهي عبارات رائعه بهدف الوصول لعمليه الاستيراد تواكب تتامشي مع مانصبوا ليه.

وشدد طارق عبد العزيز بأن التعديل لاغبار عليه ولكن كان يجب أن يشمل أمور أخري لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الاستراتيجيه الوطنيه للرئيس السيسي.

ورد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مستوضحا هل قصدت أنه يوجد قصور في التعديل أم أمور أخري تحتاج إلي تعديل وإضافه.

وشدد عبد الرازق بأن دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابع’ وليس هناك مايمنع من دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون وغيره واجراءات تعديلات وتسد الثغرات وأمور أخري تحتاج إلي أي تدخل تشريعي.

ورد عبد العزيز بأنه يجب أن تضاف أمور أخرى تساهم في عمليه تنظيم الاستيراد التي تؤثر علي الصناعه الوطنية.

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