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رياضة

نجم مانشستر يونايتد يتدرب في إحدى صالات الملاكمة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا،اتجه إلى ممارسة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة في مسعاه للحفاظ على لياقته البدنية العالية وقدراته التهديفية في الملعب.

وساهم راشفورد في تسجيل 7 أهداف خلال الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد في 18 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

راشفورد يتدرب في إحدى صالات الملاكمة

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فقد بدأ راشفورد، البالغ من العمر 27 عامًا، بالتدريب في إحدى صالات الملاكمة، كما أجرى جلسات تدريب مع مدرب متخصص في رياضة "مواي تاي"، وهي نوع من فنون القتال، للعمل بقوة على لياقته البدنية.
 

يذكر أن راشفورد تم استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا لمباريات دوري الأمم هذا الشهر، وبدلًا من ذلك، ذهب إلى نيويورك وشاهد قتالًا في بطولة UFC، ومباراة أخرى لكرة السلة.

وأكدت الصحيفة: "ماركوس بدأ يهتم كثيرًا بالفنون القتالية في السنوات الأخيرة، كان دائمًا يستمتع بمشاهدة الملاكمة مع أصدقائه، لكنه طور اهتمامه بفنون القتال المختلطة مع زيادة شعبيتها، والنادي على علم بذلك وليس لديه أي مشكلة، بل يعتقدون أنها طريقة رائعة لتعزيز لياقته البدنية".

ويأمل راشفورد في الحصول على دعم مديره الفني الجديد روبين أموريم، الذي كان مؤيدًا لرحلته الأخيرة إلى نيويورك خلال فترة التوقف الدولية، على الرغم من الانتقادات القوية التي تعرض لها هو وزميله البرازيلي كاسيميرو.

ومن المقرر أن يتولى أموريم مسؤولية أول مباراة له بوصفه مدربًا لمانشستر يونايتد، عندما يواجه فريقه إبسويتش تاون خارج ملعبه، مساء اليوم الأحد.

 

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مانشستر يونايتد منتخب إنجلترا الملاكمة الفنون القتالية دوري الأمم روبين أموريم

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