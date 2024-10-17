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رياضة

الكشف عن راتب توماس توخيل مع منتخب إنجلترا

توماس توخيل، فيتو
توماس توخيل، فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الألماني توماسل توخيل المدرب الجديد لـ منتخب إنجلترا، سيحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين يورو) كراتب سنوي، على مدار عام ونصف العام.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وقع توخيل (51 عاما) عقدا مع الاتحاد الإنجليزي لمدة عام ونصف، ويتضمن هذا العقد سلسلة من الحوافز في حالة تحقيق أهداف محددة، لم يتم الكشف عنها.

ومن المقرر أن يبدأ الاتفاق بين الطرفين مع أول أيام العام الجديد، وهو ما يعني أن مدرب تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني سابقا لن يقود "الأسود الثلاثة" خلال التوقف الدولي المقبل في نوفمبر/تشرين ثان المقبل أمام اليونان وأيرلندا.

كما أن المدرب الألماني كان قد صرح خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه أنه كان يرغب في "بداية نظيفة"، وبدء مهمته بالتفكير في مهمة واحدة، وهي التأهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك.

ويتخطى راتب توخيل ذلك الذي كان يتقاضاه سلفه في المنصب، جاريث ساوثجيت، عند بدايته حيث بلغ 3 ملايين جنيه استرليني (3.6 مليون يورو).

مدة عقد توخيل مع منتخب إنجلترا

وأوضح بيان الاتحاد أن توخيل سيتولى تدريب منتخب إنجلترا بداية من 1 يناير 2025، ليخلف المدرب المؤقت لي كارسلي.

وأضاف: "سيعاون توخيل في مهمته الجديدة، المدرب الإنجليزي أنتوني باري".

وأشار الاتحاد في بيانه إلى إنجاز الاتفاق مع المدرب الألماني منذ الأسبوع الماضي، حيث وقع صاحب ال51 عاما على عقده يوم 8 أكتوبر الجاري، وتم تأجيل الإعلان الرسمي لما بعد نهاية فترة التوقف الدولي، لعدم تشتيت انتباه اللاعبين.

ومن المقرر أن يستمر عمل توخيل مع الأسود الثلاثة حتى نهاية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم 2026.

ويعد توخيل ثالث مدرب أجنبي يتولى مسؤولية تدريب إنجلترا بعد سفين جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

في الوقت ذاته، سيستمر عمل كارسلي كمدرب مؤقت لإنجلترا حتى نهاية العام، إذ سيخوض الفريق مواجهتين ضد اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

وتولى لي كارسلي تدريب الفريق بصفقة مؤقتة، حيث يستمر في قيادة المنتخب الإنجليزي حتى يناير، في آخر مباراتين لإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد اليونان وجمهورية أيرلندا الشهر المقبل، وسيتولى توخيل المسؤولية بعد ذلك، ومساعده أنتوني باري.

 

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