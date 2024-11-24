مانشستر يونايتد مهتم بضم نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يراقب أحد لاعبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تحسبا لإمكانية التعاقد معه.

ويريد مانشستر يونايتد تعزيز خياراته في مركز الظهير الأيسر، رغم عودة الهولندي تيريل مالاسيا إلى الملاعب، عقب شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الموسم الماضي.

ظهير أيسر باريس سان جيرمان داخل دائرة اهتمام مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مدرب مانشستر يونايتد الجديد روبن أموريم، مهتم بضم لاعبه السابق الذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان، نونو منديز.

ولعب منديز تحت قيادة أموريم في سبورتنج لشبونة، قبل انتقاله مقابل 31.5 مليون جنيه إسترليني إلى بطل الدوري الفرنسي العام 2022.

ويتمتع البرتغالي منديز بأسلوب هجومي، يناسب طريقة لعب أموريم المفضلة 3-4-3.

ومن بين الخيارات المحتملة للانضمام إلى مانشستر يونايتد في هذا المركز، يبرز ميلوس كيركيز لاعب بورنموث، الذي ارتبط اسمه بنادي ليفربول.

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