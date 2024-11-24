مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

كشف الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، موافقة اللجنة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لسماع رأيه في القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.

من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه تكشف أقصى درجات الشفافية.

وأشار مقرر اللجنة التشريعية أثناء عرض تقرير اللجنة، إلى الموافقة على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.

من جانبه أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.

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