تأجيل محاكمة قاتل "عروس بني مزار" في المنيا لجلسة أول ديسمبر

أعلنت محكمة جنايات المنيا عن تأجيل جلسات محاكمة المتهم في قضية استدراج وخطف وقتل "عروس بني مزار" إلى الأول من ديسمبر المقبل، من أجل سماع طلبات ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.

تأجيل محاكمة قاتل "عروس بني مزار" في المنيا حتى ديسمبر

وتعود وقائع القضية إلى 14 مايو 2024، حيث قام المتهم "علي.ع"، 29 عامًا، عامل من مركز بني مزار، بإيهام الضحية "منه الله.ر"، 27 عامًا، محصلة في أحد البنوك، بالتوجه معه إلى قرية الشيخ عطا لإنهاء إجراءات قرض خاص بها، استغل المتهم هذه الحيلة واستبدل دراجته النارية بدراجة أخرى، وخدع الضحية بحجة زيارة أحد القبور.

تفاصيل جريمة قتل عروس بني مزار في المنيا

خلال مسارهم، أقنع المتهم الضحية بالدخول إلى مقابر الشيخ عطا، حيث ارتكب جريمته، بعد أن اعتدى عليها بضربة على رأسها بحجر، سقطت مغشيًا عليها، ثم قام بجرها إلى إحدى الجبانات القريبة، حيث ألقى بها وسط بعض الأشجار اليابسة. ومن ثم أشعل النار بها لإخفاء آثار جريمته، مما أدى إلى وفاتها.

المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا

وقد أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم استدراج وخطف وقتل الفتاة، إضافةً إلى سرقة مشغولاتها الذهبية، حيث طالب بتطبيق مواد قانون العقوبات على الجاني.

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