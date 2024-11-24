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حوادث

تجديد حبس أستاذ جامعي بتهمة بقتل مسن وإصابة ابنه بحدائق أكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس أستاذ جامعي بتهمة بقتل مسن وإصابة ابنه بحدائق أكتوبر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن أستاذا جامعيا بإحدى الجامعات، متهم بقتل مسن وإصابة ابنه، بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة أثناء مشاجرة اندلعت بين المتهم والمجني عليهما، واستخدم سكينا للدفاع عن النفس.

القبض على المتهم بالجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أستاذ جامعي بإحدى الجامعات وجيرانه، وسقوط قتيل وإصابة آخر.

حيث استخدم الأستاذ الجامعي سكينا وأنهى حياة جاره المسن وأصاب ابنه، وتم نقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

ووفقًا للتحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بدأت الواقعة بمشاجرة بين كل من طرف أول المجني عليه 60 عاما، بالمعاش، وابنه 25 عاما، موظف، وطرف ثانٍ المتهم، ويبلغ من العمر 32 عاما، أستاذ جامعي وسببها خلافات الجيرة.

وحُررعن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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