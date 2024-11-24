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محافظات

الإعدام شنقًا لحفيد وصديقه بتهمة قتل الجدة بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، الإعدام شنقًا لحفيد وصديقه، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم علي ما أقترفوه، لاتهامهم بقتل الجدة، حيث قاموا بالتسلل لمسكنها أثناء نومها لسرقتها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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إحالة متهمين بقتل جدتهما  إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل. 
أحالت النيابة العامة المتهمين: سعودى.ح.س" ٢٠ سنة - بدون عمل - مقيم: ش عبد العظيم اسماعيل، عزبة رستم ثان شبرا القليوبية - "هشام.ص.ا" ٢٣ سنة - سباك - مقيم ش راتب، عزبة رستم، ثان شبرا القليوبية -في القضية رقم ١٨١٤١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبر الخيمة والمقيدة برقم ١٦٤١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنهما في يوم ٩/ ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليها سنجق سليمان أحمد البالغة من الكبر عتيل، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واعدا لهذا الغرض آداه بطشهما - عقار مخدر وتسللا لمسكنها، ونفاذًا لاتفاقهما على قتل ضحيتهما دخل إلى حيث مرقدها وباغتاها حال نومها بأن أطبقا على جيدها وفمها خانقان أياها كاتمان لأنفاسها قاصدان من ذلك إزهاق روحها ولم يردعهما ضعف قوتها وقلة حيلتها وصلة رحم الأول فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات - مصوغات ذهبية - المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليها من داخل مسكنه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عقار مخدر) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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