النيابة تصرح بدفن جثة سائق لقي مصرعه بالمعادي

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة سائق لقي مصرعه إثر حادث انقلاب ميني باص مدارس أعلى طريق دائري المعادي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري بالمعادي، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب ميني باص أعلى الطريق ونتج عنه وفاة السائق وأصيبت مشرفة الباص وطالبين ونقلوا جميعهم إلى مستشفى البنك الأهلي ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

انقلاب سيارة في طريق إسكندرية الصحراوى

وعلى جانب آخر، أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى طريق إسكندرية الصحراوى.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة أجرة وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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