الأمن يكشف ملابسات فيديوهات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ودهس دراجة نارية لشاب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديوهات طمس اللوحات المعدنية لسيارة، ودهس دراجة نارية شابًّا بنطاق محافظتى القاهرة والبحيرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية كواليس تداول تعليق مدعومًا بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة؛ مما أدى لاصطدامه بأحد الأشخاص وفراره هاربًا بمحافظة البحيرة.

دراجة نارية تصدم شابا في البحيرة

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات وسحجات بالرأس").

وبسؤاله أكد أنه أثناء عبوره الطريق اصطدمت به دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

طمس اللوحات المعدنية للسيارة

وفى سياق آخر، تابعت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية والادعاء بقيامه بالقيادة برعونة معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)، وبمواجهته اعترف بارتكابه مخالفة "طمس لوحات السيارة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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