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رياضة

سام مرسي: انضمامي لمنتخب مصر صعب بسبب حسام حسن، ولا أهتم بمانشستر يونايتد

سام مرسي
سام مرسي

قال اللاعب المصري سام مرسي، قائد إيبسويتش تاون، إنه يرى أن فرص انضمامه إلى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني ستكون صعبة في الوقت الحالي.

سام مرسي يعلق علي عدم إنضمامه لمنتخب مصر

وقال سام مرسي في تصريحاته: أعتقد أن انضمامي إلى منتخب مصر في الوقت الحالي أمر صعب، خاصة تحت قيادة المدير الفني الحالي، لم يتصل بي وربما هذا يوضح أنه لا يراني ضمن خططه.

وسيخوض الشياطين الحمر مباراتهم الأولى، اليوم، مع مدربهم الجديد، البرتغالي روبن أموريم.

إيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد 

وعن ذلك، قال مرسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "الجميع قلقون بشأن مانشستر يونايتد وما يفعلونه، أما نحن فلا نهتم بذلك كثيرا".


وأضاف: "ما يحدث في ناديهم، أو من يعينون، ليس مهما بالنسبة لنا.. تركيزنا الأكبر على أنفسنا، وعلى تقديم أفضل مستوياتنا.. وإذا فعلنا ذلك ستكون لدينا فرصة".

وتابع: "لا يزال لديهم لاعبون عالميون.. إنهم فريق كبير، و(ترتيبهم) أقل بكثير من مستواهم، وخطورتهم موجودة في جميع أنحاء الملعب".

واستطرد حديثه قائلا: "سيكون لدينا الكثير لنفعله، لمحاولة إيقافهم.. مهاجمونا قدموا أداء رائعا ضد توتنهام، وسنحتاج إلى كل شيء في المباراة". 

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المصري سام مرسي إيبسويتش تاون حسام حسن روبن أموريم منتخب مصر

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