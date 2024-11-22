محمد عبد الجليل: حسام حسن حقق مكاسب عديدة مع منتخب مصر

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استطاع الاستفادة من المباراتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا من أجل تقييم بعض العناصر التي انضمت في مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا. موضحًا أن النتائج في المباريات الأخيرة لا تهم كثيرًا بعد حسم الصعود.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "محمود زلاكة لاعب جيد ومن العناصر التي تريد تسجيل الأهداف، ويسعى لمراوغة أي مدافع يقابله، وهو شيء نفتقده في الملاعب المصرية مؤخرًا".

وأضاف: "هناك لاعبين أثبتت قدراتها مؤخرًا مع منتخب مصر بعدما منحهم حسام حسن الفرصة، هناك لاعبين مثل كوكا وإبراهيم عادل ومحمود صابر ومحمد شحاتة سيكون لهم دورًا في المستقبل، حسام دائما يريد صناعة جيل شاب".

وأكمل: "طريقة 4/3/3، ألغت دور صناع اللعب رقم 10 داخل المستطيل الأخضر، وبسببها أفشة يجلس بديلا في الأهلي ولا يتم الاعتماد عليه كثيرًا، ويتم الاعتماد على ثلاثي قوي في خط الوسط لقطع الكرة ثم الاعتماد على انطلاقات الطرفين ومعهم المهاجم القوي".

وتابع: "ميدو جابر لاعب نادي المصري كان متألق بشكل أفضل قبل موسمين، ومن الوارد انضمامه لمنتخب مصر، وعمر خضر وكابكا وزعلوك عناصر جيدة من الممكن الاعتماد عليهم مستقبلا في المنتخب الأول".

وأضاف: "نحن نكون سعداء باكتشاف عناصر جديدة لصفوف منتخب مصر، خصوصًا في خط الدفاع بعدما شارك محمد ربيعة وبيكهام، وقد يمنح حسام عبدالمجيد الفرصة مستقبلا رغم أنني كنت أتمنى وجوده في اللقاء الاخير، وحسام حسن لم يدفع بـ مصطفى شوبير في وقت سابق عندما كان في أفضل حالاته، وفي المباراة الاخيرة كان يستحق عواد المشاركة".

وأتم: "أسامة فيصل مهاجم شاب جيد، ومفهوم المهاجم الذي يسجل كل مباراة كان قديما أيام الخطيب وعلي خليل وأبو جريشة، المهاجم أصبح يتم الاعتماد عليه في أمور عديدة داخل الملعب وأسامة من العناصر المهمة، وسيكون امتداد لـ مصطفى محمد مع منتخب مصر، ولابد أن يتم الدفع به بصفة مستمرة".

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

وقاد حسام حسن منتخب مصر للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن في تصدر مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بعدما حصد 10 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن رسميًّا لـ كأس أمم إفريقيا 2025.

وقاد العميد منتخب مصر في 10 مباريات منها 8 مواجهات رسمية، إلى جانب مباراتين وديتين.

فاز منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن في 5 مباريات رسمية كما فاز في مباراة ودية واحدة.

خسر منتخب مصر الوطني تحت قيادة حسام حسن مباراة ودية وحيدة.

تعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في 3 مباريات.

وسجل منتخب مصر بقيادة حسام حسن 18 هدفًا واستقبلت شباك الفراعنة 8 أهداف.

وأنهى منتخب مصر ارتباطاته الرسمية خلال العام الحالي 2024، وينتظر استئناف مبارياته الرسمية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة والفريق المنافس

ستكون أول مباراة رسمية قادمة لمنتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3 منها، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0.

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، انتصر «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

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